Şeyma Subaşı'dan 'pes artık' dedirten bikinili pozlar! Miami'de tatil yapıyor
MIAMI'de ev alan Şeyma Subaşı, bikinili olay pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Gören 'bu kadar da olmaz' demekten kendisini alamadı.
Son olarak yaz tatillerinde sıklıkla gitmeyi sevdiği Miami'den ev satın alan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile güneşin keyfini çıkarıyor. Sabahtan akşama kadar güzel havanın tadını çıkaran Subaşı, bol bol tatil pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.
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Kızıyla tatil yapan Subaşı, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Miami'de kış" notuyla peş peşe bikinili pozlarını yayınladı.
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Ünlü ismin bazı pozlar da eliyle kalçalarını kapatması da dikkat çekti.
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Subaşı'nın çok konuşulan pozlarına kısa sürede binlerce yorum geldi.
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