Şeyma Subaşı'dan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye Instagram'dan gönderme!

"Şeyma'ya verdiğim kredi kartının ekstresine kadar her şey ortada"

Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılması şaşkınlık yaratmıştı. İkilinin ayrılığı sonrası yaşanan karşılıklı atışmaları da en az ilişkileri kadar konuşulmaya devam ediyor. Alsaloussi'nin "Şeyma'ya verdiğim kredi kartının ekstresine kadar her şey ortada" sözleri üzerine paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın 'kafanıza hiç bir şey takmayın' genel temalı paylaşımı, Mısırlı iş adamına gönderme olarak yorumlandı.