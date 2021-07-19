Şeyma Subaşı'dan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye Instagram'dan gönderme!
Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaparken ve hamile olduğunu açıklamasının hemen ardından ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin, "İlişkiyi ben bitirdim" sözleri üzerine, sosyal medya hesabından 'göndermeli' paylaşım...
Şeyma Subaşı, evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin, "İlişkiyi ben bitirdim" sözleri üzerine, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Subaşı'nın sözleri Alsaloussi'ye gönderme olarak yorumlandı.
"Şeyma'ya verdiğim kredi kartının ekstresine kadar her şey ortada"
Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den ayrılması şaşkınlık yaratmıştı. İkilinin ayrılığı sonrası yaşanan karşılıklı atışmaları da en az ilişkileri kadar konuşulmaya devam ediyor. Alsaloussi'nin "Şeyma'ya verdiğim kredi kartının ekstresine kadar her şey ortada" sözleri üzerine paylaşım yapan Şeyma Subaşı'nın 'kafanıza hiç bir şey takmayın' genel temalı paylaşımı, Mısırlı iş adamına gönderme olarak yorumlandı.
"Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin"
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından uzun bir paylaşımda bulunarak, "Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin" mesajı verdi.
Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:
"Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun.