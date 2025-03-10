Şeyma Subaşı'dan itiraflar! 'Çok ağladım' deyip eski kocasını anlattı: Adam sosyopat
Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evliliği kısa süren Şeyma Subaşı'nın bu konuyla ilgili dikkat çekici sözler sarfetti.
Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmişti. Ancak evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından Subaşı ayrılık kararı almıştı.
5 aylık evliliğin ardından bu konuda sessiz kalan Şeyma Subaşı ilk kez konuştu ve olay ifadeler kullandı.
"Benim bir dönemim var işte onu söylüyorum zaten herkes biliyor bu arada yani hani bu ikinci kocamla alakalı olan bir şey" diyerek o dönem yaşadıklarına dair şunları söyledi:
"Ben hayatımda aynaya baktığımda kendim böyle hani ne yapıyorsun nasıl, nasıl ben kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim nasıl bu adamın bana bunları söylemesine ve bunları yapmasına ben izin veririm nasıl oluyor? Allah'ım ne öğrenmem lazım bundan ne öğrenmem lazım. Şeyma çıkman lazım bundan..."