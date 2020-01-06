Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya olay yanıt! THY için söyledikleri ortalığı karıştırmıştı

Doğru yoldayım: "Çok değerli ve başarılı Fatih Altaylı, bugün köşe yazısında beni yazmış. 'Köy yanar, k... taranır' demiş için. Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım. Kendimle gurur duyuyorum.''