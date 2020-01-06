Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya olay yanıt! THY için söyledikleri ortalığı karıştırmıştı
Şeyma Subaşı'nı THY için söylediklerinin ardından eleştiren Fatih Altaylı'ya cevap geldi. Subaşı, çektiği video ile ''Ülkeyi kurtarmayı bekliyorsunuz'' diyerek isyan etti.
Sosyal medyada her yaptığı ve söylediği ile olay yaratan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde THY'ye seslenerek "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen" demişti.
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Gazeteci Fatih Altaylı ise köşe yazısında Şeyma Subaşı'ya sert sözlerle eleştirmiş ve "Köy yanar, k… taranır' durumu" yorumu yapmıştı.
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Şeyma Subaşı ise bu tartışmaların ardından Instagram hesabından paylaştığı videoyla Altaylı'ya yanıt verdi. Subaşı, videosunda şunları söyledi:
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Doğru yoldayım: "Çok değerli ve başarılı Fatih Altaylı, bugün köşe yazısında beni yazmış. 'Köy yanar, k... taranır' demiş için. Eğer siz bile beni konuşuyorsanız, ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım. Kendimle gurur duyuyorum.''
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