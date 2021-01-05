Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya yeni sevgilisiyle olay gönderme nispet yaptı

Şeyma Subaşı'nın yeni bir sevgilisi olduğu geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düştü. Subaşı, sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı fakat sevgilisinin kim olduğunu açıklamadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Subaşı'nın sevgilisini sosyal medyada ifşa etti.