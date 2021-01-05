Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya yeni sevgilisiyle olay gönderme nispet yaptı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle sosyal medya paylaşımları yaptı. Subaşı, Ilıcalı'nın sevgilisiyle paylaşımlarının ardından 'Nispet yapıyor' dendi.
Şeyma Subaşı'nın yeni bir sevgilisi olduğu geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düştü. Subaşı, sevgilisiyle ilk kez paylaşım yaptı fakat sevgilisinin kim olduğunu açıklamadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Subaşı'nın sevgilisini sosyal medyada ifşa etti.
Subaşı'nın Cadılar Bayramı partisine Mohammed Al Saloussi ile katıldığı öne sürülmüştü. Şeyma Subaşı, partiye katılmadan önce Instagram hesabından lüks bir otomobili çekip takipçileriyle paylaşmıştı.
Bu paylaşımlar doğrultusunda Subaşı'nın yeni sevgilisinin Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi olduğu anlaşıldı. Subaşı, sevgilisiyle paylaşımlar yapmaya ise devam etti.
Subaşı, yeni sevgilisi olduğunu eski eşi Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile paylaşımlarının ardından açık etmesi ise dedikodulara neden oldu.