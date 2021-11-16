Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya velayet göndermesi! Melisa'yı Miami'ye almak istiyor

Şeyma Subaşı'dan eski eşi Acun Ilıcalı'ya kızının velayetinin kendisinde olmamasına tepki gibi bir video... Sosyal medya hesabından kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, "Melisa Miami'de doğdu. O zaman neden Melisa, Miami'de annesiyle beraber yaşamasın" dedi. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Subaşı, hem tepki aldı hem de desteklendi. Paylaşımına binlerce yorum yağan Şeyma Subaşı, bir video yayınlayarak "Her evladın yeri annesinin yanıdır" dedi. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Miami'de yaşayan Şeyma Subaşı, uzun süredir babası Acun Ilıcalı ile İstanbul'da olan kızı Melisa'nın yanında olması gerektiğini belirten Subaşı, "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır." dedi. Subaşı'nın bu sözleri, 'Eski eşi Acun Ilıcalı ile arasında kriz mi var?' sorusunu akıllara getirdi.