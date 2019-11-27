Şeyma Subaşı "Yine yaptım" dedi direk dansı pozunu paylaştı

"Birileri ben susuyorum diue benim üzerimden reklam yapıyor"

Öte yandan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafesine haciz geldiği yönündeki iddiaları yalanladı. Konu hakkında açıklama yapan Subaşı, "Böyle bir durum kesinlikle yaşanmadı. Birileri ben susuyorum diye üzerimden reklam yapmaya çalışıyor.