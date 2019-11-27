Şeyma Subaşı "Yine yaptım" dedi direk dansı pozunu paylaştı
Sosyal medyada yaptığı her paylaşım ile gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın direk dansı görüntüleri olay oldu.
Her paylaştığı fotoğraf ve video ile adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, direk dansı öncesi çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.
"Yine yaptım" Notuyla paylaştı
Instagram hesabından 3 milyon takipçisi bulunan ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şeyma Subaşı, direkte ters bir şekilde durduğu pozunun altına "yine yaptım" açıklamasını yazdı.
Subaşı'nın paylaşımı 50 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
"Birileri ben susuyorum diue benim üzerimden reklam yapıyor"
Öte yandan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kafesine haciz geldiği yönündeki iddiaları yalanladı. Konu hakkında açıklama yapan Subaşı, "Böyle bir durum kesinlikle yaşanmadı. Birileri ben susuyorum diye üzerimden reklam yapmaya çalışıyor.