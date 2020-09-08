Şeyma Subaşı yine uslanmadı! Katıldığı partide herkes koronavirüse yakalanmıştı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve cesur pozlarıyla sıkça gündeme gelen Şeyma Subaşı tepki çeken bir paylaşım yaptı.
Sevgilisi Guido Senia ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından gündelik hayatının nasıl gittiğine dair paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz hafta Şevval Şahin'in sevgilisinin doğum günü partisine katılan birçok isim koronavirüs kapmıştı. Davete katılanlar arasında Şeyma Subaşı'nın yanı sıra Murat Dalkılıç, Rabia Yaman, Kerim Sabancı gibi isimlerde vardı.
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Subaşı, parti sonrası ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
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Önce Kapadokya'yı ziyaret eden Şeyma Subaşı daha sonra rotasını Bodrum'a çevirdi. Yaptığı ile eleştiri oklarının hedefi oldu.
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