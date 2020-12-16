Şeyma Subaşı yine sınır tanımadı 'yok artık' dedirten bikinili pozları paylaştı

Son olarak yaz tatillerinde sıklıkla gitmeyi sevdiği Miami'den ev satın alan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile güneşin keyfini çıkarıyor. Sabahtan akşama kadar güzel havanın tadını çıkaran Subaşı, bol bol tatil pozlarını da takipçileriyle paylaşıyor.