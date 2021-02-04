Şeyma Subaşı yine coştu! Sevgilisiyle bornozlu sarmaş dolaş pozu tepki çekti
Estetik yaptırdığı yeni haliyle yüzünü göstermekten kaçınan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle bornozlu halini Instagram'dan paylaştı.
Şeyma Subaşı, yurt dışında yeni sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile gününü gün etmeye devam ediyor. Eski sevgilisi Guido Senia ile yaşadıklarını geride bırakan ve fotoğraflarını kaldıran Subaşı, resmen yeni bir sayfa açtı.
Hatta Subaşı'nın değişikliği yüzüne de vurdu. Son zamanlarda yüzünün göründüğü paylaşımlar yapmaktan kaçınan Subaşı'nın estetik yaptırdığı ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı'nın videolarındaki filtreli halini göören takipçileri "Yine mi estetik yaptırdın?" sorusunu sordurdu.
Subaşı, sosyal medyadaki filtrelerle yüzündeki değişimi saklamak istese de burnu ve dudaklarındaki değişim ifşa oldu.