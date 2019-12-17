Şeyma Subaşı yılbaşı öncesi kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı
YouTube kanalından yayınladığı videolarla gündemi sarsan Şeyma Subaşı, yılbaşı öncesi yaptığı kırmızı mini elbisesi paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, şahsi YouTube kanalından paylaştığı videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Subaşı bu sefer yılbaşı öncesi paylaştığı kırmızı mini elbiseleriyle gündeme oturdu.
Paylaştığı videolar ve resimlerle olay olan Şeyma Subaşı, "Noel ruhu sezonu" diyerek yakın zamanda YouTube kanalına yeni bir video yükleyeceğini duyurdu. Şeyma'nın selfie yaptığı karedeki derin göğüs dekoltesi ve minisi hayranlarından tam not aldı.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündemi sallayan Subaşı, "Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim. Ben de ünlü olmaya başladım." ifadeleriyle takipçilerinin tepkisini topladı.
Şeyma Subaşı, kimdir?
Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur.Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır.