Şeyma Subaşı yılbaşı öncesi kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla gündemi sallayan Subaşı, "Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim. Ben de ünlü olmaya başladım." ifadeleriyle takipçilerinin tepkisini topladı.