Şeyma Subaşı: ''Yeterli olmuyor''
Ülke ülke gezen Şeyma Subaşı, soluğu Türkiye'de aldığı sırada spora başladı. Subaşı, spor anlarını da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, takipçileriyle paylaştı.
Amerika New York'ta olduğu sırada sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozu ile olay yaratan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. New York'tan sonra soluğu Ibıza'da alan Subaşı, sonunda Türkiye'ye döndü ve spora başladı. Spor yaparken çektiği görüntülerini de takipçileriyle Instagram hesabından paylaştı.
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Şeyma Subaşı, ülkeler arası gezerken formunu kaybettiğini düşündü ki paylaştığı kum torbalı fotoğrafının altına ''yeterli değil'' açıklamasını yaptı.
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Subaşı, New York'tan Ibıza'ya gelişini de bu paylaşım ile duyurmuş, fotoğrafın altına ''Sevgili Ibıza, bir kahve ısmarla ve yeni sezon için hazır ol'' notunu düşmüştü.
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Ibıza'dan ayrılışını ise ''Hoşçakal Ibıza'' notuyla yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
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