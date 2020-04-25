Şeyma Subaşı yeni hobisine dair ilk deneyimi anlattı karantina Şeyma'ya yaradı
Şeyma Subaşı, bu kez yeni hobisiyle gündeme geldi. Demet Akalın'ın sert sözlerine cevap vermek yerine kendisini resme adadı. Instagram'dan takipçileriyle ilk deneyimini paylaştı.
Şeyma Subaşı, karantina günlerinde tüm sosyal medyayı ele geçirdi. En son YouTube kanalından yayımladığı video ile tartışma yaratan sözlere imza atan Subaşı, bu kez de Instagram'dan yayımladığı bir video ile yeni hobisini anlatarak gündeme geldi.
Şeyma Subaşı'nın YouTube videosunda İtalyan ve Türk yemeklerini karşılaştırken söylediği sözlere sinirlenen Demet Akalın'a cevap vermek yerine subaşı, kendisini resme adadı.
Insatgram hesabı üzerinden resim yapmaya başladığını duyuran ve ilk resim deneyimini de yine takipçileriyle paylaşan Subaşı, şunları yazdı:
''Bu benim ilk resim deneyimimdi. Bu gerçekten terapi gibi oldu. Her fırça darbesinin benim için bir anlamı var. Yeni bağımlılığımda bana iyi şanslar dileyin çünkü ikincisine çoktan başladım.''