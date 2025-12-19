Şeyma Subaşı yakalama haberini alınca Kuran'ı Kerim paylaşıp bakın ne yazdı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu operasyonu kapsamında aldığı gözaltı listesinde bir çok ünlü isim bulunuyordu. Bu isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı oldu. Şeyma Subaşı yurt dışında olduğu için gözaltına alınamazken hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu gelişme sonrasında gözler Şeyma Subaşı'na dönerken o Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "dini' bir gönderme yaptı...