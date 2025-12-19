Şeyma Subaşı yakalama haberini alınca Kuran'ı Kerim paylaşıp bakın ne yazdı
Hakkında uyuşturucu operasyonu sebebiyle yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı'ndan gelen paylaşım tepkilere sebep oldu. Yurt dışında olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı Instagram hesabından Kuran'ı Kerim ve tespih paylaştı. Şeyma Subaşı gözaltı kararıyla ilgili de 3 cümlelik bir açıklama yayınladı. Şeyma Subaşı Türkiye'ye dönecek mi sorusuna yanıt verirken şu anda nerede olduğunu açık etmedi. Ancak paylaşımlarındaki yer konumuna bakılacak olursa Şeyma Subaşı bakın nerede...
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu operasyonu kapsamında aldığı gözaltı listesinde bir çok ünlü isim bulunuyordu. Bu isimlerden biri de Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı oldu. Şeyma Subaşı yurt dışında olduğu için gözaltına alınamazken hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu gelişme sonrasında gözler Şeyma Subaşı'na dönerken o Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "dini' bir gönderme yaptı...
Ünlülere yönelik operasyonda İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki dün gözaltına alınmış, ardından Mümine Senna Yıldız hariç hepsi serbest bırakılmıştı. Listede ismi bulunan Melisa Döngel ve Yusuf Güney, Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamazken, Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli'nin de yurt dışında olduğu belirlenmişti. Yurt dışında olan isimlerden Şeyma Subaşı'dan bir açıklama geldi.
TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?
Yurt dışında olan Şeyma Subaşı açıklamayı Instagram hesabından yaptı. 3 cümlelik bir açıklama yapan Şeyma Subaşı şunları yazdı:
-Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim. Sevgiler...
KURAN'I KERİM VE TESPİH PAYLAŞIMI
Şeyma Subaşı kısa açıklamasının devamına da bir görsel ekledi. Görselde Kuran'ı Kerim'den açık bir sayfa ve tespih ler alıyordu. Üzerinde ise 'Yanında gözyaşı döken bir ikonla Oh yazısı' bulunuyordu. Fotoğrafın altında ise El Hafız esması yazılmıştı.