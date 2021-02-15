Şeyma Subaşı ve sevgilisinden bu kadar da olmaz dedirten pozlar özelini paylaştı
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yeni sevgilisiyle çok özel anlarının sosyal medyada paylaştı ağızlar açık kaldı.
Medya patronu Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan bir DJ olan Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, bu defterleri kapattı. Son zamanlarda yeni Mısırlı sevgilisiyle adından söz ettiriyor.
Gününün birçok anını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Subaşı, yeni sevgilisiyle geçirdiği vakitleri de burada paylaşmaya başladı. İlk olarak sevgilisini gözlerden uzak tutan Subaşı, artık fazla fazla paylaşıyor.
Aşkını ilan ettiğinden beri durdurulamaz bir şekilde sevgilisiyle özel anlarını paylaşan Subaşı, tepkilere isie hiç aldırış etmiyor.
Geçtiğimiz günlerde bornozlu bir şekilde sevgilisine sarmaş dolaş sarılmış halini Instagram'a yükleyen Subaşı, yine en özel anlarını sosyal medyada paylaştı.