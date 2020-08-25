Şeyma Subaşı ve Senia ayrıldı mı? Olay yaratan 'Özgür kuş' paylaşımı

Acun Ilıcalı ile ayrılığının üzerinden kısa bir süre geçmişken İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın 1,5 yıldır mutlu bir beraberliği vardı fakat şimdilerde çalkantılı bir aşk hayatı olduğu iddia ediliyor.