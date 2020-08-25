Şeyma Subaşı ve Senia ayrıldı mı? Olay yaratan 'Özgür kuş' paylaşımı
Medya patronu Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Senia Guido ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın 'Özgür kuş' paylaşımı olay oldu, Guido Senia ile ayrıldığı iddia edildi.
Acun Ilıcalı ile ayrılığının üzerinden kısa bir süre geçmişken İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı'nın 1,5 yıldır mutlu bir beraberliği vardı fakat şimdilerde çalkantılı bir aşk hayatı olduğu iddia ediliyor.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan sıklıkla paylaşım yaparak hayatının birçok anını paylaşan Şeyma Subaşı, uzun bir süredir sevgilisi Guido Senia ile bir paylaşım yapmadı. Üstelik Subaşı, , Guido Senia ile birlikte yer aldığı bazı karelerini Instagram hesabından sildi.
Instagram hesabından ise yaptığı son paylaşımlarından birine yazdığı not ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Subaşı, Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Özgür kuş' notunu düştü.
Tüm bu detaylar bir araya gelince Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı’nın sevgilisinden ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.