Şeyma Subaşı ve Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsalussi düşman çatlattı
Sansasyonlarıyla ünlü Instagram fenomeni Şeyma Subaşı ve Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi Mısır'da adeta aşka geldi. Şeyma Subaşı son paylaşımında kamyon yazılarını aratmayan bir ifade kullandı: "Bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki..."
Sosyal medyada hatrı sayılır bir takipçi kitlesi olan ve özel hayatını göxler önünde yaşamasıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Sevgilisi Moahammed Alsaloussi'nin ülkesi Mısır'a giden Şeyma Subaşı, 'Meedo' lakaplı sevgilisiyle öpüştükleri videosunu Instagram'dan paylaştı.
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum tatilinin ardından şimdi de Mısır'ı geziyor. Şeyma Subaşı, sevgilisinin kendisini önce kucağında havaya attığı, ardından yere indirdiği ve öptüğü videoyu paylaştı. Mısır'da sevgilisiyle plajda öpüştüğü anları paylaşan Subaşı paylaşımına da "Egosu olmayan arkadaşlarımızla hayatımızın harika bir zamanını daha geçiriyoruz!" notunu düştü.
Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaparken sevgilisinden ayrılmıştı ve sevgilisi Meedo, Şeyma Subaşı hakkında 'çok alışveriş yaptığı ve çok pahalı eşyalar satın aldığı' yönünde iddialarda bulunmuştu. Şeyma Subaşı evlilik arefesindeyken hamile olduğunu ve kısa bir süre sonra da bebeğini düşürdüğünü duyurmuştu ancak daha sonra o günleri unuttu ve yüzüğünü yeniden taktı.
"Allah'ın bize lütfettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki..."
Şeyma Subaşı paylaşımının devamında ise "Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız… Allah'ın bize lütfettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdi" ifadelerini kullandı.