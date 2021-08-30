Şeyma Subaşı ve Mısırlı zengin sevgilisi Mohammed Alsalussi düşman çatlattı

"Allah'ın bize lütfettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki..."

Şeyma Subaşı paylaşımının devamında ise "Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız… Allah'ın bize lütfettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdi" ifadelerini kullandı.