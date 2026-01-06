Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonucu daha çıkmadan uyuşturucu kullandığını iddia etti.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Şeyma Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.
ŞEYMA SUBAŞI UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ
Uyuşturucu kullanıp kullanmadığı test sonuçlarıyla ortaya çıkacak olan Subaşı, sonuçları beklemeden itiraf etti.
Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, Subaşı uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
