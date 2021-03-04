Şeyma Subaşı utanmadan paylaştı! Elini koyduğu yeri gören tepki gösterdi

Miami'ye yerleştikten sonra Mısırlı yatırımcı Mohammad Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her geçen gün sınır tanımayan paylaşımlar yapıyor. Subaşı'nın takipçileri, 'Artık bu kadar da olmaz' dedikçe Subaşı, her seferinde dahasını paylaşabiliyor.