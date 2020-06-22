Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaştı yarı çıplak halini gören 'Yok artık' dedi
ÇEŞME'den Bodrum'a geçen Şeyma Subaşı, tatil paylaşımlarından birini üstsüz çekildiği fotoğrafıyla yapınca gören şaştı kaldı.
Koronavirüs salgının başında İtalya'dan sevgilisiyle Türkiye'ye gelmesi ve koronavirüs tedbirlerine uymamasıyla olay olan Şeyma Subaşı, normalleşmeyle soluğu tatilde aldı. Önce Çeşme'ye giden ve orada DJ sevgilisi Guido Senia ile beraber vakit geçiren Subaşı, şimdi de Bodrum'a geçti.
Sevgilisi Guido Senia'nın Çeşme tatilinin ardından ''Bye Ceşme Hellooouu Bodrum'' notuyla tatil bölgesinde değişiklik yaptığını sosyal medya hesabından yayımlayan Subaşı, sevgilisinin ülkesi İtalya'ya döndüğünü de duyurdu.
Şeyma Subaşı, sevgilisinin gidişini, "Üç ay on gün yan yana geçirdikten sonra ülkesine geri dönüyor ama umarım yakında görüşürüz bebeğim" notunu düştü.
Şimdilerde Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa ile Bodrum'da tatil yapan Subaşı, Bodrum'dan da tatil karelerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.