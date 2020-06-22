Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaştı yarı çıplak halini gören 'Yok artık' dedi

Koronavirüs salgının başında İtalya'dan sevgilisiyle Türkiye'ye gelmesi ve koronavirüs tedbirlerine uymamasıyla olay olan Şeyma Subaşı, normalleşmeyle soluğu tatilde aldı. Önce Çeşme'ye giden ve orada DJ sevgilisi Guido Senia ile beraber vakit geçiren Subaşı, şimdi de Bodrum'a geçti.