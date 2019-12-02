Şeyma Subaşı üstsüz pozunu paylaştı Acun Ilıcalı itirafı çok konuşulmuştu
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yine sınırları zorlayan bir paylaşımda bulundu, bu sefer üstsüz paylaştı.
Son olarak Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayıp verdiği özel röportajdaki açıklamalarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
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Günlük yaşantısının yanı sıra Instagram sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sıklıkla gündem olan Şeyma Subaiı, bu sefer sınırları fena zorladı. Subaşı, üstsüz pozunu paylaşarak not düştü.
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Renkli bir kıyafet giyen ve sırtını komple açık olan Subaşı, pozunu "Geriye bakman gereken tek zaman, ne kadar ileri geldiğini görmek" notuyla paylaştı.
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Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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