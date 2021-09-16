Şeyma Subaşı Türkiye'den gidiyor: Meedo 'Düğünümüzü dünya konuşacak' diyor

Renkli hayatı ve sosyal medyada özel yaşantısını şeffaf biçimde sergileyerek ünlenen Şeyma Subaşı, YouTube kanalına yaklaşık 14 dakika süren tek bir video ile aldığı radikal kararları açıkladı. Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Alsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Alsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti. Subaşı, Meedo diye hitap ettiği sevgilisinin, kendisine "Sana öyle bir düğün yapacağım ki; bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak” dediğini anlattığı videosundan sonra sosyal medyada ti'ye alındı.