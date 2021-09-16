Şeyma Subaşı Türkiye'den gidiyor: Meedo 'Düğünümüzü dünya konuşacak' diyor
Şeyma Subaşı, kendi adını taşıyan YouTube kanalında Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin kendisine "Sana öyle bir düğün yapacağım ki önümüzdeki 1 sene boyunca tüm dünya senin düğününü konuşacak" dediğini söyleyince sosyal medyanın diline düştü. Subaşı, Miami'ye taşınacağını söyledi.
Renkli hayatı ve sosyal medyada özel yaşantısını şeffaf biçimde sergileyerek ünlenen Şeyma Subaşı, YouTube kanalına yaklaşık 14 dakika süren tek bir video ile aldığı radikal kararları açıkladı. Bodrum'da aile tatili yaptıklarını belirten Subaşı, anne ve babasının Mohammed Alsaloussi'yi çok sevdiğini ve iyi anlaştıklarını söyledi. ''İsteme oldu aslında. Mohammed Alsaloussi beni ailemden istedi'' diyen Subaşı, Bodrum'da daha fazla yakınlaştıklarını ifade etti. Subaşı, Meedo diye hitap ettiği sevgilisinin, kendisine "Sana öyle bir düğün yapacağım ki; bir sene boyunca dünyadaki herkes bizim düğünümüzü konuşacak” dediğini anlattığı videosundan sonra sosyal medyada ti'ye alındı.
Şeyma Subaşı'dan yeni girişim: Şirket kurmuş!
Yeni bir şirket kurduğunu söyleyen Subaşı, bu şirkette saçlarından ayak tırnaklarına kadar kullandığı tüm ürünlerin yer alacağını söyledi.Ayrıca bu firmayla kendi kullandığı mum, çakra yağı, kremler, spor kıyafetleri gibi birçok ürünün de satışa sunulacağını belirten Subaşı, şirketinin ismini kurulduktan sonra açıklayacağını söyledi.
"İlişkisi olan Ibiza'ya gitmesin"
Ibiza'da sevgilisi Mohammed Elsaloussi ile bocaladıkları bir dönem geçirdiklerini de itiraf eden Subaşı, esprili bir dille, "İlişkisi olan Ibiza'ya gitmesin" dedi.
31 yaşındaki Subaşı, ''Ibiza'nın böyle bir enerjisi var. Es Vedra'nin olduğu yer bermuda şeytan üçgeninin bir tanesinin olduğu yer deniliyor. Oradan dolayı olabilir. İnanılmaz bir enerjisi var ama bununla beraber gerçekten çok ağır bir enerjisi var, o enerjiyi hissediyorsunuz hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Biz kötü hissettik demek istemiyorum ama eğer zihniniz kuvvetli değilse bir tık bocalayabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.