Şeyma Subaşı sütyensiz pozunu paylaştı sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Instagram hesabında kendisini takip eden 3 milyon insana her gün onlarca paylaşım yapan Şeyma Subaşı, sütyensiz olarak giydiği ten rengi bir kıyafetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İtalyan DJ sevgilisi ile mutlu birlikteliklerine devam eden Şeyma Subaşı, son olarak Londra'ya gitti. Önceki akşam yabancı arkadaşları ile eğlenceye çıkan Subaşı, giydiği kıyafetle sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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Her paylaşımı olay yaratan Subaşı, ayna karşısında verdiği bu pozla kısa süre içerisinde binlerce beğeni almayı başardı. Ancak Subaşı'nın ten rengi bluzunu sütyensiz giymesi eleştirilere neden oldu.
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Yoruma kapattı: Kimileri Şeyma'nın sınırları zorladığını ifade ederken, ünlü isim bu fotoğrafını da yoruma kapalı olarak paylaşmayı tercih etti.
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Günlerce konuşulmuşlardı: Öte yandan geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin turistik yerlerini gezen Subaşı ve sevgilisi, İngiliz bayrağına basıp poz vererek günlerce konuşulmuştu.
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