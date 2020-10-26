Şeyma Subaşı Şevval Şahin'i koruyayım derken öyle bir şey dedi ki tepkiler büyüdü
Şeyma Subaşı, CNN Türk'de Sorgu Sual programında soruları bilemeyen Şevval Şahin'i savundu. Fakat baltayı fena taşa vurdu, sözleri tepki çekti.
Şevval Şahin'in yakın arkadaşı olan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı Instagram'dan konuya dair yorumlarını yazdı. Subaşı, Şahin'e destek olurken söyledikleriyle büyük tepki çekti ve yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, kendisine anlaşma gereği bu soruların sorulmaması gerektiğini ve verilen sözlerde durulmadığı söyleyerek dava açacağını ifade etmişti.
Şevval Şahin'in üstüne giderek soru soran Merve Şahin ve Melis Özcan'a tepki yağarken Şevval Şahin'e destek yağdı. Pınar Altuğ, Hazal Kaya gibi isimlerin yanı sıra Şeyma Subaşı da arkadaşına destek oldu, şunları söyledi:
"Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, tamamen arkasındayım keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum.''