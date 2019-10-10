Şeyma Subaşı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı! Göğsü açılınca bakın ne yaptı
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile fırtınalı bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı sevgilisi ile yaşadığı özel anları sosyal medyadan paylaştı.
Şeyma Subaşı, yaza ve Ibiza'ya bir veda niteliği taşıyan paylaşımda bulundu. Yaz mevsiminin neredeyse tamamını sevgilisi Guido ile birlikte Ibiza'da geçirdi.
114
Şeyma Subaşı, bir dönem ayrılık aşamasına geldiği sevgilisi ile arasını düzelttikten sonra dikkat çekici paylaşımlarına yeniden başladı.
214
Subaşı, sevgilisiyle çekilmiş özel karelerini ilk kez yayınladı. Subaşı'nın bazı pozları ise oldukça dikkat çekiciydi. Göğsü açılan Subaşı'nın yaptığı hareket herkesi şaşırttı.
314
Bir fotoğrafında açılan göğsünü ateş emojisiyle kapatan Subaşı, aynı pozda bir erkeğin ellerinin kalçasında olması gözlerden kaçmadı.
414