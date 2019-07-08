Şeyma Subaşı sevgilisiyle öpüşürken yakalandı! Romantik doğum günü kutlaması
Acun Ilıcalı ile sürpriz bşr şekilde boşandıktan sonra italyan sevgilisi Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisinin yeni yaşını dudağından öperek kutladı.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra italyan sevgilisi DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Ibiza'da bir parti ile sevgilisinin doğum gününü kutladı. Renkli görüntülere sahne olan partide Şeyma Subaşı'nın Guido Senia'yı dudağından öpmesi dikkat çekti.
Snob Magazin'in haberine göre, Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum günü partisinde bütün kurtlarını döktü. Subaşı, sık sık sevgilisine sarılırken görüntülendi. Partiye ikilinin çok sayıda arkadaşı da katıldı.
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'nın doğum günü için hazırlanan partide çektiği Instagram hikayelerinde ise ''Birthday amores'' notunu düştü.
Guido Senia da geçtiğimiz günlerde 29'uncu yaşına giren Şeyma Subaşı'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlamıştı. Senia, deniz kenarında çekilen fotoğrafa "Mutlu yıllar bebeğim" notunu düşmüştü.