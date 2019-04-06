Şeyma Subaşı sevgilisini ilk kez paylaştı sosyal medya yıkıldı

Tv8'in patronu Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, önceki gün İstanbul gecelerinde sevgilisiyle objektiflere takılınca muhabirlere 'Rica ederim çekmeyin" diyerek yalvarmıştı. Subaşı şimdi ise yeni aşkı ile ilk kez fotoğraf paylaştı.