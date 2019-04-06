Şeyma Subaşı sevgilisini ilk kez paylaştı sosyal medya yıkıldı
Bir süredir İtalyan DJ Guido Senia aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile ilk fotoğrafı sosyal medyayı kasıp kavurdu.
Tv8'in patronu Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, önceki gün İstanbul gecelerinde sevgilisiyle objektiflere takılınca muhabirlere 'Rica ederim çekmeyin" diyerek yalvarmıştı. Subaşı şimdi ise yeni aşkı ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
İşte O Fotoğraf: Senia ile birlikte İstanbul'u gezen Subaşı, Ayasofya önünde çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Aynı sıralarda da bu defa Guido Senia başka bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisini Bebek'te dostları ile tanıştıran Şeyma Subaşı’nın keyifli halleri dikkat çekmişti. Mekanda sevgilisi ile bol bol eğlendikleri ve samimi oldukları öğrenilen Subaşı, çıkışta gazetecileri görünce şok yaşamıştı.