Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile partiye katıldı Aleyna Tilki'yle dansı olay oldu

İstanbul Asmalımescit'te bir deodorant markasının düzenlediği partiye İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile katılan Şeyma Subaşı, partiye sevgilisiyle el ele geldi. Kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Subaşı, parti için giydiği mini etek ve derin göğüs dekolteli kombiniyle beğenileri topladı.