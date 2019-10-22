Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile evleniyor mu? O ayrıntı ortaya çıkardı
Acun Ilıcalı'nın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın videosundaki detay kafaları karıştırdı. Evleneceği konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ünlü modacı Gülnur Güneş'in düğününde yaptığı dans ile adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bambaşka bir iddia ile gündeme geldi. Yakın arkadaşı olduğu Cihan Şensözlü'nün YouTube programına katılan Subaşı'ndaki detay akıllara evlilik sorularını getirdi.
Medya patronu Acun Ilıcalı ile boşanmanın ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, 10 gün önce italyan sevgilisiyle verdiği samimi pozların ardından alyans takmaya başladı. Subaşı'nın bu hamlesi üzerine ortaya evleneceği iddiaları atıldı.
Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle verdiği samimi pozların ardından yüzüğü parmağına takması şoke ederken Subaşı, özel hayatına dair şunları söyledi:
Umrumda değil: "Herkesin herkese karşı sorumlulukları vardır. İsteyen yanlış anlasın hiç umurumda değil, ben kendini çok seven bir insanım. İstanbul'daki hayatımda tüm işlerimi saat 3'e göre ayarlıyorum. Çünkü o zaman Melisa okuldan çıkmış oluyor.''