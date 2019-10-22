Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile evleniyor mu? O ayrıntı ortaya çıkardı

Umrumda değil: "Herkesin herkese karşı sorumlulukları vardır. İsteyen yanlış anlasın hiç umurumda değil, ben kendini çok seven bir insanım. İstanbul'daki hayatımda tüm işlerimi saat 3'e göre ayarlıyorum. Çünkü o zaman Melisa okuldan çıkmış oluyor.''