Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile ayrılığı doğruladı konu 'para' değilmiş

Subaşı, Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkıldığı iddialarına ise ''İnanmayın böyle şeylere. Kendisi çok iyi kalpli birisi. Sadece ayrı kaldık benim kızım var burada olmak zorundayız ne kıskançlığa gerek var ne başka şeye" dedi.