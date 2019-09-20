Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia için bunu da yapacak yardım istedi

Acun Ilıcalı ile ayrılığından kısa bir süre sonra italyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisi için sık sık Ibiza'ya giderek vakit geçiriyor. Hatta Subaşı'nın sevgilisi ile fazla vakit geçirmesinden kızı Melisa'ya vakit ayıramadığı da söyleniyor.