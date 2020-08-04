Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seda Akgül'e 'koronaya karşı korur' reklamı cezası!

Ticaret Bakanlığı Ticaret Kurulu Başkanlığı’nca ünlü isimlerle ilgili alınan gerekçeli karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre adı geçen ünlü isimlerin yaptıkları reklamlarda, ‘ürünün başta Covid-19 olmak üzere her türlü viral enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliğe sahip olduğu izleniminin uyandırıldığı, hatta “enfekte olunmuş olsa bile hastalığın iyileşmesine faydası olduğu” iddiasına yer verildiği, bütün bu iddiaların da yapılan bilimsel çalışmalarla doğrulanmış gibi bir algı oluşturulduğu’ tespit edildi.