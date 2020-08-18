Şeyma Subaşı polis baskınını yalanladı ama komşusu evde olanları bir bir anlattı!
ÇEŞME'deki evine polis baskını olduğu iddialarını yalanlayan Şeyma Subaşı'nın komşusu her şeyi tek tek anlattı ve şikayetçi olduklarını, polisin geldiğini söyledi.
Geçtiğimiz gün Şeyma Subaşı'nın Çeşme'deki villasına polis baskını düzenlendiği iddia edildi. Komşularının sürekli olarak parti gürültüsünden rahatsız olmasının bu sonucu doğurduğu ortaya çıktı. Şeyma Subaşı ise bu haberlerin ardından bir video yayınlayıp olayı yalanladı.
Şeyma Subaşı, bu iddiaları yalanlayınca komşu Enis Özkan açıklama yaptı. Snob Magazin'in özel haberine göre, sabaha karşı kendisini 10 yaşındaki çocuğunun uyandırdığını söyleyen reklamcı Enis Özkan, şunları anlattı:
Sivil ekipler geldi: "Sabah 6:30 ile 6:45 arası uyandım. Uyandığımda çok yoğun müzik sesi vardı. Muhatap olmak istemedim ve emniyeti aradım. Başka komşular tarafından da şikayet edildiğini biliyorum. Sivil ekipler geldi. İlk partileri değil."
İlk değil: Subaşı ve arkadaşlarının Çeşme'deki bu evde ilk kez parti yapmadıklarını söyleyen Özkan, "Bu onların birinci partileri değil. Yaz başından beri üç veya dördüncü parti oldu" dedi.