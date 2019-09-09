Şeyma Subaşı okulun ilk günü Melisa'yı yalnız bırakıp sevgilisiyle tatile gitti
Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa okula başladı ama Subaşı, bakın okulun ilk günü kiminle neredeydi.
Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanarak hayatına italyan sevgilisi DJ Senia Guido ile devam eden Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa, bugün okula başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan kızının okula başlayacağını duyuran Subaşı ise sevgilisiyle tatildeydi.
Kızı Melisa'nın velayetini boşandıktan sonra Ilıcalı'ya bırakan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile yine Ibiza'da tatilde olunca eleştirilerin hedefi haline geldi. Tatilden bol bol paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı.
Subaşı bu paylaşımının altına, "Büyük, küçük her şey için minnettarım" yazdı. Okulun ilk günü Melisa'nın yanında olmamasını eleştirenlere de yanıt verdi.
Subaşı kendisini "Yarın okulun birinci günü! Anne nerede? Ibiza! Ibiza'da olmak asla grateful değil! Anne olmak grateful" sözleriyle eleştiren kullanıcıya "Ya bi git" diye cevap verdi.