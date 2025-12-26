Şeyma Subaşı ne zaman geliyor?Son açıklaması olay 'Allah'a sığındı' ben artık...

MIAMİ'DE TATİLDEYİM KAÇMIYORUM

-Şunu söylemek isterim ki, her yıl olduğu gibi bu zamanları kızımla Miami’de geçiriyorum. Ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Tabii ki de orada olmam gereken her şey için...

-Şunu söylemek isterim; bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Zaten çok paylaşıyorum biliyorum.