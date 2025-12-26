Şeyma Subaşı ne zaman geliyor?Son açıklaması olay 'Allah'a sığındı' ben artık...
TÜRKİYE'deki uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında gözaltı ve yakalama kararı olan Şeyma Subaşı, hala ülkeye dönmedi. Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, tespih ve Kur'an paylaşımının ardından bu kez video yayınladı. Türkiye'ye döneceğini söyleyen Şeyma Subaşı tarih konusunu ise açık bıraktı. Şeyma'nın açıklaması ise yine dini mesajlarla yüklüydü. "Geçmişte bazı temasları' olduğunu söyleyen Şeyma artık farklı bir yolda olduğunu söyledi.
Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı hala Türkiye'ye dönmedi. Şeyma Subaşı hakkındaki yakalama kararını duyunca Kuran'ı Kerim ve tespih paylaşıp 'Türkiye'ye geleceğim" demişti. Miami'de olan Şeyma Subaşı'nın döneceğim demesine rağmen hala gelmemiş olması 'testen kaçıyor' yorumlarını gündeme getirdi. Şeyma Subaşı'dan bu kez video geldi. Bakın bu kez ne diyor?
Miami'de olduğu düşünülen Şeyma Subaşı Instagram hesabından video yayınladı. Yine 'Türkiye'ye döneceğini' söyleyen Şeyma Subaşı, tarih ise vermedi. İşte o açıklama:
-"Bir süredir sessizim. Çünkü biliyorsunuz insan hali, kendini önce dinleme ihtiyacı vardır, kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı vardır. Her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum.
MIAMİ'DE TATİLDEYİM KAÇMIYORUM
-Şunu söylemek isterim ki, her yıl olduğu gibi bu zamanları kızımla Miami’de geçiriyorum. Ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Tabii ki de orada olmam gereken her şey için...
-Şunu söylemek isterim; bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Zaten çok paylaşıyorum biliyorum.
GEÇMİŞTE HAYATIMDA VARDI AMA ARTIK YOK
--Başka türlü düşünseniz de önemli değil. Ve şuradan şunu söylemek isterim; hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim.
-Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Hepimizin vardır. Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. Ve ben bunu en çok kendime ispat ettim zaten.