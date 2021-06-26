Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi aşkı bitti! Bebeğini kaybeden Şeyma'dan olay hamle
Kısa süre önce bebek üzüntüsü yaşayan Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin aşkı sona erdi. Subaşı, yaptığı hamleyle ayrılık iddialarını üstü kapalı doğruladı.
Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.
Ibiza tatiline çıkan Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi’yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi.
Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, 'Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram’dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim.' sözleriyle cevap vermişti.
Şeyma Subaşı'ndan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Subaşı ayrılık iddialarını doğruladı.