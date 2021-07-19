Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin o sözünden sonra Acun Ilıcalı'nın fotoğrafını paylaştı
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin açıklamalarıyla gündemde olan Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan bir paylaşım geldi. Fenomen, eski eşi Acun Ilıcalı ve kardeşi Kübra Açıl'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
Şeyma Subaşı, kardeşi Kübra Açıl'ın paylaştığı bir fotoğrafı sayfasında paylaştı. Ancak fotoğrafta eski eşi Acun Ilıcalı da vardı. Kübra Açıl'ın Alaçatı'da kızının doğum gününe Acun Ilıcalı ve kızı katılırken Şeyma Subaşı yurt dışındaydı.
"Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?"
Şeyma Subaşı, ayrılıp yeniden barıştığı Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo lakaplı Mohammed Alsaloussi'nin "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" dediği açıklamalarının ortaya çıkmasının ardında yaptığı bu hamle sosyal medyada çok konuşuldu. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve yorum yağdırdı. Takipçiler "Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?", "Eski eşinin olduğu fotoğraf neden?" gibi yorumlarda bulundu.
Doğum gününe Acun Ilıcalı'nın sevgilisi de mi katıldı?
Öte yandan sosyal medyada, Şeyma Subaşı'nın kız kardeşinin çocuğu yani Melisa'nın kuzeninin doğum gününde çekilen bir fotoğrafta, sarı saçlı bir kadının yansıması, Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya benzetildi.
Öte yandan, Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'nın hatırına, eski eşi Şeyma Subaşı'nın ablasının düzenlediği organizasyona katılması, sosyal medyada takdirle karşılandı.