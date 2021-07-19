Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin o sözünden sonra Acun Ilıcalı'nın fotoğrafını paylaştı

"Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?"

Şeyma Subaşı, ayrılıp yeniden barıştığı Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo lakaplı Mohammed Alsaloussi'nin "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" dediği açıklamalarının ortaya çıkmasının ardında yaptığı bu hamle sosyal medyada çok konuşuldu. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve yorum yağdırdı. Takipçiler "Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?", "Eski eşinin olduğu fotoğraf neden?" gibi yorumlarda bulundu.