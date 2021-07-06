Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi Meedo ile barıştı, Guido'yla aynı yerde tatilde!

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını açıklayan Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştı. Önceki gün Alsaloussi ve arkadaşlarıyla tekne turu yapan Subaşı'nın tek taşını da yeniden taktığı görüldü. İlişkileri aylardır konuşulan Şeyma Subaşı (30) ve Mohammed Alsaloussi (36) barıştı. Çift aralarındaki buzları eritti ve aşklarına yeniden şans verdi. Ayrılıklarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılan Subaşı ve Alsaloussi, Ibiza'daki tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor.