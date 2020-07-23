Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil hakkında bomba iddia aşk yaşıyorlar

Ayrıca Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında Elle Türkiye dergisi için verdiği pozları paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Elle Türkiye dergisine kapak olan bu fotoğrafıyla herkesin diline düşen ve 'O nasıl poz' dedirten Şeyma Subaşı, artık iyice aştı kendisini.