Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil hakkında bomba iddia aşk yaşıyorlar
Acun ılıcalı ile ayrıldıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'a yarı çıplak fotoğrafını koymasıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, bu kez bambaşka bir haber ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı'nın sevgilisi DJ Guido Seniz ile ayrıldığı söylenirken iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Elif Dürüst’ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ''My love'' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ''Sevgili'' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.
Öte yandan Şeyma Subaşı, karantina dönemini sevgilisi Guido Senia ile geçirmiş, normalleşme süreciyle beraber soluğu da tatilde almıştı. Subaşı'nın İtalyan DJ ile fotoğrafları ise hala Instagram sayfasındaki yerini koruyor.
Ayrıca Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabında Elle Türkiye dergisi için verdiği pozları paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Elle Türkiye dergisine kapak olan bu fotoğrafıyla herkesin diline düşen ve 'O nasıl poz' dedirten Şeyma Subaşı, artık iyice aştı kendisini.