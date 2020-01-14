Şeyma Subaşı mayolu pozlarını paylaştı takipçileri o detaya eleştiri yağdırdı

Takipçilerini isyan ettiren Subaşı, mayolu pozlarının altında kadınlar için yazdığı şu notu düştü:

"Tam olarak olmak istediğiniz kişi olun. Kendini ve hayallerini ayakta tutan kadın ol. Kendisiyle gurur duyan ve kendisiyle gurur duyan kadın ol. Güçlü ve savunmasız, vahşi ve özgür olan kadın olun."