Şeyma Subaşı leopar desenli bikinisiyle ortalığı yıktı
IBIZA'da sevgilisi Guido Senia ile tatil yapan Şeyma Subaşı, leopar desenli bikinisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımı yine çok konuşuldu.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Guido Senia'yı takipten çıkaran ve hemen ardından ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, tekrar takibe aldığı sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti.
Siyah-beyaz leopar desenli bikinisiyle poz veren Subaşı, sevgilisi Guido'nun da karede olduğu fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 100 bin beğeni alan Subaşı'nın paylaşımına "Biz de burada yağmurla boğuşuyoruz" yorumları geldi.
Şeyma Subaşı, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Subaşı, saçlarını kalp şekline haline getirerek yatakta verdiği pozu ile istemsizce de olsa göğüs dekoltesi de vermişti. Bu pozu kalp emojisiyle sosyal medyaya yükleyen Subaşı, amacına ulaştı ve sevgilisi Guido da fotoğrafını beğenmişti.
İstanbul'u sarsan 5.8'lik deprem Türk halkını oldukça korkutmuştu. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar da kaydedildi. Depremi hisseden binlerce insan korku dolu anlarını yayınlarken en ilginç paylaşım ise Şeyma Subaşı'dan gelmişti.