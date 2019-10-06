Şeyma Subaşı leopar desenli bikinisiyle ortalığı yıktı

Şeyma Subaşı, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Subaşı, saçlarını kalp şekline haline getirerek yatakta verdiği pozu ile istemsizce de olsa göğüs dekoltesi de vermişti. Bu pozu kalp emojisiyle sosyal medyaya yükleyen Subaşı, amacına ulaştı ve sevgilisi Guido da fotoğrafını beğenmişti.