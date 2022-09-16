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Şeyma Subaşı kokain çekerken yakalandı! Özel partide uyuşturucuyu sevgilisi verdi

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Şeyma Subaşı kokain çekerken yakalandı! Özel partide uyuşturucuyu sevgilisi verdi

ŞEYMA Subaşı bu kez özel bir partide çok fena yakalandı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barışan Şeyma Subaşı, sevglisinin verdiği uyuşturucuyu kullanırken görüntülendi.

Şeyma Subaşı kokain çekerken yakalandı! Özel partide uyuşturucuyu sevgilisi verdi

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Seyma Subaşı, aşk hayatında çalkantılı bir dönem yaşadıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sevgili oldu. Yaklaşık 2 yıl aşk yaşadıktan sonra ayrılan ikili, kısa süre sonra tekrar barıştı. Sık sık yurt içi ve yurt dışı tatillerine çıkan ikili, geçtiğimiz Cuma akşamı özel bir partiye katıldı.

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Şeyma Subaşı kokain çekerken yakalandı! Özel partide uyuşturucuyu sevgilisi verdi

Yurt dışında olduğu öğrenilen bir evdeki özel partide eğlenen ikili, ilerleyen saatlerde alkolün de dozunu kaçırarak kokain içmeye başladı.

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI'NIN KOKAİN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER

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Şeyma Subaşı kokain çekerken yakalandı! Özel partide uyuşturucuyu sevgilisi verdi

Kokaini sevgilisi verdi!

Sık sık uyuşturucu madde kullandığı iddiası ile gündeme gelen ve her defasında inkar eden Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.

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Şeyma Subaşı kokain çekerken yakalandı! Özel partide uyuşturucuyu sevgilisi verdi

Uyuşturucu kullandığını her zaman inkar eden Şeyma Subaşı, bu kez yakayı ele verdi. Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'ya kokaini Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi verdi.

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