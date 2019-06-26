Şeyma Subaşı kızını yalnız bırakarak seyahat etmesini bakın nasıl savundu

Badem gözlü kızım sayesinde o delikten çıktım. Bazen seni bırakıp yurt dışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey."