Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın korkmasını hiçe sayıp kahkahalar attı tepkiler çığ gibi!
Acun Ilıcalı'dan ayrılmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, yine eleştirilerin hedefi haline geldi.
Geçtiğimiz yıl medya patronu Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı, kızının velayetini babası Ilıcalı'ya bırakmış olsa da kızı Melisa kendisiyle beraber büyüyor. Ilıcalı'dan ayrılmasının ardından sosyal medyada daha da etkin olan Subaşı, sıklıkla paylaşımlarıyla gündeme gelirken yine eleştirilerin hedefine oturtuldu.
Şeyma Subaşı, paylaştığı son videosuyla büyük tepki çekti. Instagram'da story atmak uğruna kızı Melisa'nın "Anne çok korkuyorum" sözlerini hiçe sayan Subaşı'nın bu davranışı takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı.
Şeyma Subaşı'nın arkadaşı Selda Car'ın Instagram'da paylaştığı videoda, Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'nın üstü açık arabayla giderken o esnada yağmur yağdığı, Melisa'nın ise "Anne çok korkmaya başladım" dediği duyuluyor.
Şeyma Subaşı, Melisa'nın korkulu hallerine rağmen kahkaha atmaya devam ettiği ve video çektiği için sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.