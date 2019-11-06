Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın korkmasını hiçe sayıp kahkahalar attı tepkiler çığ gibi!

Geçtiğimiz yıl medya patronu Acun Ilıcalı'dan ayrılan Şeyma Subaşı, kızının velayetini babası Ilıcalı'ya bırakmış olsa da kızı Melisa kendisiyle beraber büyüyor. Ilıcalı'dan ayrılmasının ardından sosyal medyada daha da etkin olan Subaşı, sıklıkla paylaşımlarıyla gündeme gelirken yine eleştirilerin hedefine oturtuldu.