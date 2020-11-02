Şeyma Subaşı İzmir depremi sonrası paylaşımlarıyla skandal! Savunması bu oldu
İzmir depreminin ardından herkes iyi haberleri beklerken Şeyma Subaşı'nın Miami'de Cadılar Bayramı kutlayıp paylaşım üstüne paylaşım yapması tepki çekmişti. Subaşı gelen tepkilerden sonra açıklama yaptı.
Şeyma Subaşı'nın önceki gece Miami'de Cadılar Bayramı partisindeydi. Yaptığı her paylaşımla olay olan Şeyma Subaşı, tepki çekmesine rağmen yurt dışında tatiline devam ediyor.
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İzmir'de yaşanan depremin ardından herkes enkaz altından gelecek iyi haberleri beklerken Şeyma Subaşı'nın Cadılar Bayramı paylaşımları şoke etti. Subaşı'nın paylaşım üstüne paylaşım yapması sosyal medyada gündem oldu ve eleştirildi.
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Can kaybının arttığı ve enkaz çalışmalarının sürdüğü İzmir'de hala enkaz çalışmaları sürürken tepkiler üzerine Subaşı gece yarısı bir açıklama yaptı.
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Şeyma Subaşı kendisine tepki gösterenlere bakın nasıl tepki verdi:
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