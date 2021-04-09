Şeyma Subaşı işin dozunu kaçırdı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı!

Mısırlı sevgilisiyle evleniyor

Buket Aydın'ın Koltuk isimli programına konuk olan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle evleneceklerini duyurarak şunları söylemişti: "Tam evleniyorum demeyim ama. İsteme gibi olmadı tabii ki. Aileyle İstanbul'a geldiğimiz zaman tanıştırmak istedik. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar."