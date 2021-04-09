Şeyma Subaşı işin dozunu kaçırdı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı!
Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi'yle bir süredir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, her anını takipçileriyle paylaşıyor. Subaşı son olarak sevgilisiyle havuzda öpüştüğü anları paylaştı.
Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle Türkiye'ye gelmişti. Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi'yle ailesini tanıştırdığı öğrenildi. Yaklaşık 4 aydır sevgilisiyle evlilik kararı aldıklarını açıklayan Subaşı, şu günlerde kızı Melisa ve Mohammed ile Bali'de tatil yapıyor.
Bali tatilinden her anını paylaşan Subaşı, en özel zamanlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Gece yarısı sevgilisiyle havuza giren subaşı, öpüştükleri anı da yayınladı. Subaşı paylaşımına da "Bali'deki parti tarzım. Sizinkilerden farklı" notunu düştü.
Instagram hesabında 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, Bali'den bikinili pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu.
Mısırlı sevgilisiyle evleniyor
Buket Aydın'ın Koltuk isimli programına konuk olan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle evleneceklerini duyurarak şunları söylemişti: "Tam evleniyorum demeyim ama. İsteme gibi olmadı tabii ki. Aileyle İstanbul'a geldiğimiz zaman tanıştırmak istedik. Çok samimi bir ortam oldu. Benim annem ve babam İngilizce bilmezler ama bir şekilde anlaştılar."