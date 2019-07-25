Şeyma Subaşı ilk imza gününü yaptı! Skandal hataya rağmen uzun kuyruklar oluştu!
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra kitap çıkaran Şeyma Subaşı, ilk imza gününü dün bir alışveriş merkezinde gerçekleştirdi. Subaşı, bu anları da sosyal medya hesabı Instagram'dan duygusal bir not ile paylaştı.
Acun Ilıcalı bir sürpriz bir şekilde boşanarak herkesi şaşırtan Şeyma Subaşı, ''Sadece Şeyma'' adlı kitabını çıkaracağında da şaşırtmıştı ki Subaşı, dün bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza günü ile hayranlarıyla buluştu.
Dün ilk imza gününü gerçekleştiren Şeyma Subaşı için hayranları İstanbul'da bir AVM'ye akın etti. Uzun bir kuyruk oluşturan hayranları ile Subaşı, tek tek fotoğraf çektirerek ilgilendi. Sosyal medya hesabı Instagram'da gün içinde birçok anını paylaşan Subaşı, imza gününü de es geçmedi.
Subaşı, imza gününde çektirdiği fotoğrafları da duygusal bir notla paylaştı. Subaşı paylaşımında "Bugün harika bir gündü... Beni sevenlerin bu güzel ilgisini yakından hissetmek o kadar değerli ki! Hepinize vakit ayırıp geldiğiniz, o sıcak gülümsemenizle güzel dileklerinizi paylaştığınız için binlerce kez teşekkürler! İyi ki varsınız..." dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Şeyma Subaşı'nın kitabındaki skandal hata uzun bir zaman konuşulmuş, yayınevi hata ile ilgili açıklama yapmış ve düzelteceklerini söylemişti. Fakat Şeyma Subaşı, konu hakkında hiçbir yorum yapmamış ve dikkatleri üzerine çekmişti ki Subaşı'nın neden bir açıklama yapmadığını aktardığı bir özür mesajı sosyal medya hesabından gelmişti.