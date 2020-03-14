Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'ya koronavirüs cezası aldı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia ile ilgili Coronavirüsü tartışması devam ederken bu gün yeni bir gelişme yaşandı ve her ikisine de koronavirüs cezası verildi.
Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi Guido Senia, yurtdışından Türkiye’ye geldikten sonra '14 gün evde kalma' kuralına uymadığı iddiasıyla büyük tepki çekti. Tepkiler sonrası İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesinin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Şeyma Subaşı ve İtalyan sevgilisi dün geceyi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdi. Hastanede bir gece kalan çiftin 'Corona Virüsü' test sonuçları 'negatif' çıkınca çift, 14 günlük karantina için evlerine gönderildi. Konu ile ilgili Şeyma Subaşı bakın ne açıklama yaptı.
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Corona Virüsü testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, '14 gün evden çıkmama' şartıyla eve gönderildi. Şeyma Subaşı da konuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.
Şeyma Subaşı açıklama yaptı
Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınını önlemek için aldığı önlemler kapsamında biz de bir akşam misafir edildik. Ülkemizin sağlığı için verdikleri mücadele ve bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür eder tüm sağlık camiasıın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım"