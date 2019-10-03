Şeyma Subaşı ikinci bebek müjdesi verdi! Instagram'da paylaştı olay yarattı

Acun Ilıcalı'dan 5 buçuk yaşında Melisa adından kızı olan Şeyma Subaşı'dan magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşım geldi. Subaşı, Melisa'yı paylaştığı fotoğrafın altına bir takipçiden gelen 'bir çocuğun mu var?' sorusu üzerine ikinci çocuk yapmak istediğini açıkladı.