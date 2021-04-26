Şeyma Subaşı için paraları döktü Mısırlı milyarder sevgiliden yeni hamle!

Şeyma Subaşı, son zamanlarda yeni sevgilisi Mohammed Alsalouissi ile adından söz ettiriyor. Mısırlı bir milyarder olan Alsalouissi, Subaşı için dur durak bilmeden jestler yapıyor. Şeyma Subaşı ve sevgilisi için bir havayolu şirketiyle anlaşıp ek sefer koyduran ve o ek seferdeki tüm biletleri satın alan milyarder yine bir jeste imza attı.