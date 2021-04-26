Şeyma Subaşı için paraları döktü Mısırlı milyarder sevgiliden yeni hamle!
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsalouissi kesenin ağzını açtı. Yine büyük bir jest yaptı.
Şeyma Subaşı, son zamanlarda yeni sevgilisi Mohammed Alsalouissi ile adından söz ettiriyor. Mısırlı bir milyarder olan Alsalouissi, Subaşı için dur durak bilmeden jestler yapıyor. Şeyma Subaşı ve sevgilisi için bir havayolu şirketiyle anlaşıp ek sefer koyduran ve o ek seferdeki tüm biletleri satın alan milyarder yine bir jeste imza attı.
Özel jet bulamayıp ek uçak seferi koyduran Şeyma Subaşı'nın zengin sevgilisi iddialara göre bu kez sevgilisi için Miami'den ev satın aldı. Cömert hediyelerinin ardı arkası kesilmezken Miami'den evi Subaaşı için aldığı öğrenildi.
Mohaammed Alsalouissi'nin Miami'den aldığı evin fiyatının ise 3,5 milyon dolar olduğu söyleniyor...
4 bin metrekarelik iki katlı lüks villa, Miami'nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı'nda yer alıyor.